Галицкие десантники затрофеили знаменитый танк "Прорыв" и починили его

Украинские военные наносят россиянам колоссальные потери на всех направлениях фронта. В частности, удалось отбить у врага танк "Прорыв".

Новейший российский танк Т-90М "Прорыв" стал трофеем Галицких десантников во время рейда на Курщине. Он даже не успел повоевать.

Смотрите также Враг уже готовил 15-тысячную группировку: откуда противник перебрасывает силы на Курщину

Россияне сами покинули танк

Россияне покинули боевую машину без боя. Враг планировал оставить танк прямо посреди боевых действий. Это произошло в первые дни прорыва в Курской области. Перед этим технику довели до технической неисправности.

К слову, наши военные отмечают, что россияне были довольно хорошо окопаны в Курской области, но наше войско смогло прорваться на характере и энтузиазме.

Десантники 80 бригады быстро оценили и освоили российскую технику. Кроме этого, танк отремонтировали, завели и теперь машина войны уничтожать своих создателей на стороне Украины.

Слава Десантно-штурмовым войскам! Слава Украине!

– говорится в сообщении.

Наши военные затрофеили танк: смотрите видео