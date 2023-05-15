Дополнительная техника, обучение пилотов и дальнобойность: Зеленский подытожил визиты в Европу

Владимир Зеленский записал обращение к украинским 15 мая. Он рассказал о трех важных для нашей страны днях, во время которых глава государства провел немало встреч с международными партнерами.

В своем традиционном обращении президент Украины попытался подвести итоги своих рабочих визитов к странам-союзникам. Он рассказал, с чем возвращается домой и что ожидает как наших защитников, так и наших граждан.

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Всего необходимого будет больше

Три длинных дня – и наши воины, наше государство становятся сильнее. Я уверен. Возвращаемся домой с новыми оборонными пакетами. Больше нового, более мощного оружия для фронта, больше защиты для наших людей, больше политической поддержки,

– подчеркнул он.