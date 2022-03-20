Наши Воздушные силы уничтожили 3 вертолета врага за сутки, а хотелось больше, – Арестович

Алексей Арестовчи сообщил, что за сутки 19 марта украинские защитники уничтожили 3 вертолета врага. Военные хотели бы больше, но ракетных ударов по городам почти не было.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович отметил, что за последние сутки резко уменьшилось количество ракетных обстрелов со стороны российских захватчиков, сообщает 24 канал.

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Украинцы сбили 3 вертолета россиян

Почти нет ракетных ударов по городам. Почти бездействует российская авиация. Воздушные силы опубликовали отчет, по которому они уничтожили всего 3 вертолета в сутки,

– заявил Арестович.

Он добавил, что военным хотелось бы, чтобы было больше, и он их в этом понимает.

Напомним, в Генштабе ВСУ 20 марта подтвердили значительные потери среди высшего руководства и командного состава соединений и воинских частей вооруженных сил России. В частности, сообщили, что в ходе боев получил ранение командир 346-й отдельной бригады спецназначения из Прохладного.

Брифинг Алексея Арестовича: смотрите видео