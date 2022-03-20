Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович зазначив, що за останню добу різко зменшилася кількість ракетних обстрілів зі сторони російських загарбників, повідомляє 24 канал.

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Українці збили 3 вертольоти росіян

Майже немає ракетних ударів по містах. Майже не діє російська авіація. Повітряні сили опублікували звіт, за яким вони знищили лише 3 вертольоти за добу,

– заявив Арестович.

Він додав, що військовим хотілося б, аби було більше, і він їх у цьому розуміє.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ 20 березня підтвердили значні втрати серед вищого керівництва та командного складу з'єднань і військових частин збройних сил Росії. Зокрема, повідомили, що під час боїв отримав поранення командир 346-ї окремої бригади спецпризначення з Прохладного.

Брифінг Олексія Арестовича: дивіться відео