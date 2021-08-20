Наши жизни под угрозой, – афганская телеведущая заявила, что ей запретили работать

Боевики движения "Талибан" 15 августа зашли в столицу Афганистана - Кабул и установили свою власть в стране. Они заявили, что якобы не собираются никому мстить и воевать, а также заговорили о "снисходительном отношении" к женщинам.

Однако, как оказалось, экстремисты не спешат выполнять своих обещаний. Об этом сообщила телеведущая афганского государственного телеканала RTA Pushto Шабнам Давран в своем видеообращении.

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По словам журналистки, ее больше не пускают в офис вопреки заверениям талибов. Она отметила, что работала в СМИ в течение шести лет, а теперь не может попасть на рабочее место даже имея редакционное удостоверение.

Работников-мужчин, у которых были удостоверения, пропустили в офис, но мне сказали, что я больше не могу выполнять мою работу, потому что система изменилась,

– сказала Шабнам Давран.

"Те, кто меня слушает, если мир меня слушает, пожалуйста, помогите нам, потому что наши жизни под угрозой", – добавила афганская телеведущая.

Обещания талибов в отношении женщин

Когда "Талибан" в последний раз был у власти, то к женщинам относились очень унизительно и пренебрежительно. Им запрещали выходить на улицу без мужчин, носить любую другую одежду, кроме бурки или паранджи, ездить в общественном транспорте вместе с мужчинами, ходить на работу, лечиться у медиков-мужчин и даже громко смеяться.

Однако на этот раз талибы уверяли, что позволят женщинам учиться в университетах и устраиваться на работу. Они также якобы не будут требовать, чтобы афганки носили паранджу, достаточно будет платка.

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