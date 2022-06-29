Об этом 24 канала рассказал народный депутат и глава украинской делегации в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев. По его словам, государствам удалось более-менее решить проблемные вопросы, потому и процесс пошел дальше.

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Государства смогли договориться

Как отметил г-н Чернев, Швеция и Финляндии смогли найти с Турцией достаточно сбалансированный компромисс. Президент Реджеп Эрдоган имел ряд требований : в частности, по противодействию курдским организациям, выдаче некоторых людей, принимавших участие в попытке государственного переворота в 2016 году и т.д.

Интересно, что Швеция и Финляндия не согласились со всеми требованиями. Однако они смогли добиться компромисса.

Опять-таки Швеция и Финляндия на это не пошли. Но сказали, что будут прорабатывать все запросы по экстрадиции, не будут поддерживать внутри страны этих людей… Им удалось найти компромисс. Потому и Турция пошла на уступки, – отметил Егор Чернев.

Швеция и Финляндия выполнят определенные условия Турции

Турция долгое время заявляла, что выступит против вступления Швеции и Финляндии в НАТО. После длительных разговоров страны подписали между собой меморандум, удовлетворивший требования Эрдогана. Это произошло после четырех часов переговоров. Теперь нет никаких препятствий вступлению обеих стран в НАТО.

Всего в документе есть 11 пунктов, относящихся преимущественно к борьбе с терроризмом. Также Финляндия и Швеция отменят ограничения на экспорт оружия в Турцию .

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