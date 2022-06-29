Про це 24 каналу розповів народний депутат та голова української делегації в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв. За його словами, державам вдалося більш-менш розв'язати проблемні питання, тому й процес пішов далі.

До теми Фінляндія та Швеція роблять для нас "новий кейс", – Краєв про вступ країн до НАТО

Держави змогли домовитися

Як зазначив пан Чернєв, Швеція та Фінляндії змогли знайти з Туреччиною досить збалансований компроміс. Президент Реджеп Ердоган мав низку вимог: зокрема, щодо протидії курдським організаціям, видачі деяких людей, які брали участь у спробі державного перевороту у 2016 році тощо.

Цікаво, що Швеція та Фінляндія не погодилися на всі вимоги. Однак вони змогли досягнути компроміс.

Знову-таки Швеція та Фінляндія на це не пішли. Але сказали, що будуть опрацьовувати всі запити щодо екстрадиції, не будуть підтримувати всередині країн цих людей… Їм вдалося знайти компроміс. Тому й Туреччина пішла на поступки, – зазначив Єгор Чернєв.

Швеція та Фінляндія виконають певні умови Туреччини

Туреччина довгий час заявляла, що виступить проти вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Після тривалих розмов країни підписали між собою меморандум, який задовольнив вимоги Ердогана. Це сталося після 4 годин переговорів. Тепер немає жодних перепон щодо вступу обох країн до НАТО.

Загалом в документі є 11 пунктів, які стосуються переважно боротьби з тероризмом. Також Фінляндія та Швеція скасують обмеження на експорт зброї до Туреччини .

. Лідери НАТО ухвалили нову Стратегічну концепцію та подальші плани. У Північноатлантичному альянсі тепер вважають Росію найбільшою загрозою у регіоні.