Про це 24 каналу розповів народний депутат та голова української делегації в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв. За його словами, державам вдалося більш-менш розв'язати проблемні питання, тому й процес пішов далі.
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Держави змогли домовитися
Як зазначив пан Чернєв, Швеція та Фінляндії змогли знайти з Туреччиною досить збалансований компроміс. Президент Реджеп Ердоган мав низку вимог: зокрема, щодо протидії курдським організаціям, видачі деяких людей, які брали участь у спробі державного перевороту у 2016 році тощо.
Цікаво, що Швеція та Фінляндія не погодилися на всі вимоги. Однак вони змогли досягнути компроміс.
Знову-таки Швеція та Фінляндія на це не пішли. Але сказали, що будуть опрацьовувати всі запити щодо екстрадиції, не будуть підтримувати всередині країн цих людей… Їм вдалося знайти компроміс. Тому й Туреччина пішла на поступки, – зазначив Єгор Чернєв.
Швеція та Фінляндія виконають певні умови Туреччини
- Туреччина довгий час заявляла, що виступить проти вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Після тривалих розмов країни підписали між собою меморандум, який задовольнив вимоги Ердогана. Це сталося після 4 годин переговорів. Тепер немає жодних перепон щодо вступу обох країн до НАТО.
- Загалом в документі є 11 пунктів, які стосуються переважно боротьби з тероризмом. Також Фінляндія та Швеція скасують обмеження на експорт зброї до Туреччини.
- Лідери НАТО ухвалили нову Стратегічну концепцію та подальші плани. У Північноатлантичному альянсі тепер вважають Росію найбільшою загрозою у регіоні.
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