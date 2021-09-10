В то же время талибы обнаружили в заброшенном посольстве книги и диски с фильмами и музыкой. За день до того, как "Талибан" вошел в Кабул, сотрудникам посольства Дании и Норвегии удалось эвакуироваться.
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Талибы ломали CD-диски и снимали картины
В то же время из-за обстоятельств, в которых происходила эвакуация, работники вынуждены были покинуть немало вещей. Издание опубликовало фото того, чем талибы занимались в посольстве:
- ломали CD-диск с рождественскими песнями и с мультиком "Курт становится злым";
- исследовали найденную пару лыж.
Талибы взялись уничтожать CD-диски / Фото Aftenposten
Согласно информации издания, представители "Талибана" поснимали со стен картины, а из подвала достали коллекцию вин посла. Вероятно, соответствующую коллекцию уничтожат.
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В настоящее время сотрудники посольства Норвегии находятся в Осло. В Министерстве иностранных дел страны изданию рассказали, что важные документы и оборудование уничтожены задолго до эвакуации. В то же время в Норвегию забрали портрет короля Харальда.
"Талибан" в Афганистане: последние новости
- Боевики группировки "Талибан" планируют инаугурацию своего правительства в Афганистане. На церемонию террористы пригласили представителей 6 стран.
- В то же время Белый дом не спешит признавать официальными властями в Афганистане так называемое правительство "Талибана".
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