Нашли незначительные неточности: НАПК проверило декларацию Баканова

Декларацию главы СБУ Ивана Баканова за 2020 год проверило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Проверка не нашла признаков незаконного обогащения или активов.

Впрочем, антикоррупционеры обратили внимание на некоторые незначительные неточности в декларации главы СБУ. В частности, Баканов указал несколько банковских счетов, на которых было 27 гривен 77 копеек, а закон говорит, что такие типы счетов указывать не надо.

Читайте также Баканов на должности главы СБУ в сентябре получил более 110 тысяч гривен

Отчужденные акции компании

В НАПК относительно фактов в расследовании "Pandora Papers" отметили, что по информации от 5.05.2019 года акции компании "Davegra Limited", которые принадлежали Баканову, были отчуждены.

Например, Баканов указал, что машина жены Volkswagen Touareg 2012 г. в. стоит более 475 тысяч, однако в Едином реестре ТС ее стоимость 396,3 тысячи. Глава СБУ объяснил, что указал фактически уплаченную сумму, но документами это не подтвердил. По словам НАПК, это означает, что он отметил недостоверные сведения и не соблюдал закон,

– объяснили в учреждении.

Ответственности нет

Как говорят в НАПК, ложная информация отличается от достоверной на почти 80 тысяч. Это не превышает 100 прожиточных минимумов, поэтому ответственности за это нет. В ведомстве сделали вывод, что признаков незаконного обогащения и необоснованности активов не нашли.

Расследование Pandora Papers

В расследовании от Pandora Papers есть информация об офшорных счетах Владимира Зеленского. Например, то, что бизнес "Квартала 95" базируется на оффшорной сети. Ее центром является фирма Maltex Multicapital Corp, зарегистрированная на Виргинских островах.

В "Слуге народа" отреагировали на расследование. Как заявлял нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, журналисты не учли борьбу команды президента Зеленского с офшорными схемами.

НАПК проверило декларации президента Владимира Зеленского. В первую очередь проверяли сведения о компании Maltex Multicapital Corp., зарегистрированную на Британских Виргинских островах, о которой было расследование "Следствие.Инфо" "Офшор 95". Согласно выводам антикоррупционеры не выявили конфликта интересов, признаков незаконного обогащения, необоснованности активов. НАПК сделало вывод, что Зеленский не нарушал антикоррупционного законодательства.