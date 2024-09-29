Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович в фейсбуке. Чиновница подчеркнула, что все дети должны учиться и расти в безопасной среде.
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Во всех заведениях, где круглосуточно живут дети, проведут проверки
Руководительница Минсоцполитики подчеркнула, сообщение о возможных фактах насилия, которое произошло в одной из специальных школ на Львовщине, шокирует. Необходимо установить все обстоятельства и привлечь к ответственности всех виновных. Чиновница поблагодарила Офис Омбудсмена и Нацсоцслужбу, что оперативно среагировали на сигнал.
Все дети должны учиться и расти в безопасном пространстве. В связи с тем, я поручила Нацсоцслужбе провести проверки во всех таких заведениях, где круглосуточно живут дети, с целью выявления возможных фактов насилия в отношении их или нарушения других прав,
– заявила Оксана Жолнович.
Добавила, что для этого служба разработала специальный опросник, чтобы в экологический способ выявлять такие нарушения, не травмируя чувства детей.
Министр отметила, лучше, чтобы все дети в Украине, даже если они имеют особые образовательные потребности, смогли учиться ближе к своим домам и каждый вечер возвращаться домой.
В то же время добавила, что, к сожалению, пока таких детей вынуждены отправлять в спецшколы, которых есть только несколько в области. Чиновница отметила, понятно, что к ним невозможно добираться ежедневно. Поэтому нужны не отдельные заведения, а классы в общих школах. Тогда, родители смогут выбрать учебное заведение рядом с домом.
Именно поэтому, я призываю увеличивать количество семейных форм воспитания в общинах и развивать инклюзивные классы и специальные классы в общих школах, чтобы за образовательной услугой не надо было обращаться далеко от дома, и чтобы она не предоставлялась с необходимостью проживать все время в школе,
– отметила Оксана Жолнович.
Добавила, что именно тогда это будут системные изменения, которые могли бы исправить проблему во всех заведениях и обеспечить нормальное воспитание и развитие всех детей.
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Насилие над детьми на Львовщине
- Накануне, 28 сентября, Уполномоченный по правам человека заявил, что получил сведения о возможном осуществлении физического, психологического и сексуального насилия в отношении детей директором учебно-реабилитационного учреждения на Львовщине. Срочно провели мониторинговый визит.
- Дмитрий Лубинец рассказал, что это заведение размещает уязвимые категории детей. В частности, детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, и детей с особыми образовательными потребностями.
- Офис Омбудсмена зафиксировал показания детей, что директор заведения совершал действия сексуального характера в отношении девушек-воспитанниц заведения, публично унижал, а также угрожал избиением и помещением в психиатрическую больницу за "плохое поведение" или нарушение распорядка дня.
- "Дети жаловались, что им систематически говорили: "Ты никому не нужен/-а", "Твои родители алкаши", "Ты больной/-а", "Из тебя ничего хорошего не получится". Отношение работников во главе с директором к детям как к "больным", недееспособным – "у них диагноз, они неадекватны", что делало невозможным их дальнейшее развитие и реабилитацию", – рассказал Уполномоченный.
- Подчеркнул, шокировало то, что в течение года дети и другие лица в их интересах обращались с заявлениями в полицию, местной службы по делам детей и департамента образования, однако не получили никакого реагирования. Более того, за каждую жалобу на условия содержания или поведение работников заведения получали избиение палками и унижения.
- Омбудсмен рассказал, что представителей полиции и органы прокуратуры вызвали на место и заставили начать документировать факты нарушения. По результатам реагирования –открыто уголовное производство, в частности, по части 3 статьи 153 Уголовного кодекса "Сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица".
- "Все дети, которые давали показания, были перемещены из заведения и находятся в безопасности", – отметил Лубинец.
- Уполномоченный по правам человека подчеркнул, каждый ребенок должен быть услышанным, а все, кто совершают насилие над несовершеннолетними, должны быть наказаны.