Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович в фейсбуке. Чиновница подчеркнула, что все дети должны учиться и расти в безопасной среде.

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Во всех заведениях, где круглосуточно живут дети, проведут проверки

Руководительница Минсоцполитики подчеркнула, сообщение о возможных фактах насилия, которое произошло в одной из специальных школ на Львовщине, шокирует. Необходимо установить все обстоятельства и привлечь к ответственности всех виновных. Чиновница поблагодарила Офис Омбудсмена и Нацсоцслужбу, что оперативно среагировали на сигнал.

Все дети должны учиться и расти в безопасном пространстве. В связи с тем, я поручила Нацсоцслужбе провести проверки во всех таких заведениях, где круглосуточно живут дети, с целью выявления возможных фактов насилия в отношении их или нарушения других прав,

– заявила Оксана Жолнович.

Добавила, что для этого служба разработала специальный опросник, чтобы в экологический способ выявлять такие нарушения, не травмируя чувства детей.

Министр отметила, лучше, чтобы все дети в Украине, даже если они имеют особые образовательные потребности, смогли учиться ближе к своим домам и каждый вечер возвращаться домой.

В то же время добавила, что, к сожалению, пока таких детей вынуждены отправлять в спецшколы, которых есть только несколько в области. Чиновница отметила, понятно, что к ним невозможно добираться ежедневно. Поэтому нужны не отдельные заведения, а классы в общих школах. Тогда, родители смогут выбрать учебное заведение рядом с домом.

Именно поэтому, я призываю увеличивать количество семейных форм воспитания в общинах и развивать инклюзивные классы и специальные классы в общих школах, чтобы за образовательной услугой не надо было обращаться далеко от дома, и чтобы она не предоставлялась с необходимостью проживать все время в школе,

– отметила Оксана Жолнович.

Добавила, что именно тогда это будут системные изменения, которые могли бы исправить проблему во всех заведениях и обеспечить нормальное воспитание и развитие всех детей.

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