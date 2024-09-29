Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович у фейсбуці. Посадовиця наголосила, що всі діти мають навчатися і зростати в безпечному середовищі.

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У всіх закладах, де цілодобово мешкають діти, проведуть перевірки

Очільниця Мінсоцполітики наголосила, повідомлення про можливі факти насильства, яке відбулося в одній зі спеціальних шкіл на Львівщині, шокує. Необхідно встановити всі обставини й притягнути до відповідальності усіх винуватих. Посадовиця подякувала Офісу Омбудсмана й Нацсоцслужбі, що оперативно зреагували на сигнал.

Усі діти мають навчатися і зростати в безпечному просторі. У зв'язку з тим, я доручила Нацсоцслужбі провести перевірки в усіх таких закладах, де цілодобово живуть діти, з метою виявлення можливих фактів насильства щодо них чи порушення інших прав,

– заявила Оксана Жолнович.

Додала, що для цього служба розробила спеціальний опитувальник, аби в екологічний спосіб виявляти такі порушення, не травмуючи почуття дітей.

Міністерка наголосила, найкраще, щоб всі діти в Україні, навіть якщо вони мають особливі освітні потреби, змогли навчатися найближче до своїх домівок і щовечора повертатися додому.

Водночас зазначила, що, на жаль, наразі таких дітей змушені відправляти в спецшколи, яких є лише декілька в області. Посадовиця зауважила, зрозуміло, що до них неможливо добиратися щодня. Тож потрібні не окремі заклади, а класи в загальних школах. Тоді, батьки зможуть вибрати навчальний заклад поруч з домом.

Саме тому, я закликаю збільшувати кількість сімейних форм виховання в громадах та розвивати інклюзивні класи й спеціальні класи в загальних школах, щоб за освітньою послугою не треба було звертатися далеко від дому, і щоб вона не надавалася з необхідністю проживати весь час в школі,

– зазначила Оксана Жолнович.

Додала, що саме тоді це будуть системні зміни, які могли б виправити проблему в усіх закладах і забезпечити нормальне виховання та розвиток усіх дітей.

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