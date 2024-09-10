Изнасилование 12-летнего мальчика палкой: Лубинец установил основания для жалоб на судей

На Полтавщине трое обидчиков избили и совершили сексуальное насилие над 12-летним мальчиком, используя палку. Омбудсмен отмечает, что выявлены сведения, указывающие на возможные нарушения права на справедливое судебное разбирательство дела.

Так, Дмитрий Лубинец указывает, что как только узнал о о насилии над мальчиком, дал поручение представителю в Полтавской области знакомиться с материалами дел Котелевского райсуда. Там рассматривалось невыполнение родителями обидчиков обязанностей по воспитанию детей.

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Насилие над мальчиком на Полтавщине

Только после приобретения этим событием общественного резонанса, а также, в том числе и в результате принятых нашей институцией, прокуратура инициировала проведение служебного расследования в отношении действий сотрудников полиции, к которым предварительно обращались родители потерпевшего. Речь идет о правоохранителях из Котельвы. В отношении них дисциплинарная комиссия сейчас проводит служебное расследование,

– пишет омбудсмен.

На период служебного расследования были отстранены:

начальник сектора полицейской деятельности в поселке Котельва,

его заместитель,

инспектор ювенальной превенции,

заместитель начальника полиции Зенькова, который на момент обнаружения преступления исполнял обязанности начальника сектора полицейской деятельности в Котельве.

Как пишет Лубинец, представитель в Полтавской области посетил суд и ознакомился с материалами судебных дел. Он обнаружил ряд обстоятельств, которые могут указывать на наличие оснований для обращения с дисциплинарными жалобами в Высший совет правосудия при рассмотрении которых будет предоставлена надлежащая правовая оценка действиям судов.