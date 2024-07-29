Насколько быстрым должен быть ваш интернет? Мы поможем вам узнать

При выборе тарифа на интернет может быть сложно определить, какая именно скорость вам нужна, поскольку это в значительной степени зависит от того, что именно вы собираетесь делать в Интернете. Для этого следует сгруппировать то, что вы обычно делаете в интернете и сравнить с тем, какие для этого нужны скорости.

Редакция 24 Канала разделила различные виды занятий в разделы и подсчитала, какая минимальная скорость интернета нужна для того, чтобы комфортно делать те или иные вещи.

Важно Что делать, если ваш смартфон "не ловит" сеть

Игры, творчество и высококачественное потоковое видео

Для требовательных задач, таких как игры, творчество и потоковая передача данных в формате 4K, нужна более высокая скорость интернета, во избежание задержек и буферизации. Рекомендуется минимум 100 Мбит/с, а лучше больше.

Серфинг в интернете и соцсети

тест скорости соединения от Ookla покажет, какая на самом деле скорость интернета у вас есть. Бывает, что из-за недостатков на стороне провайдера фактическая скорость интернета может быть ниже чем обещанная в тарифе.

Для просмотра страниц в Интернете и социальных сетей достаточно меньшей скорости чем 100 Мбит/с. В большинстве случаев вам будет достаточно 10-20 Мб/с. Но, если вы планируете просматривать много видео, то лучше, чтобы скорость соединения была выше.

Работа из дома

Скорость соединения через Wi-Fi может быть ниже, чем при соединении через кабель на прямую.

Работа из дома требует стабильного соединения и надежной скорости интернета для обработки видеозвонков и передачи больших файлов. Рекомендуется минимум 100 Мбит/с, особенно если несколько человек в вашей семье работают удаленно и одновременно.

Просмотр фильмов онлайн и стриминг игр

Также скорость интернет соединения может зависеть от роутера и количества подключенных к нему устройств.

Для регулярного потокового вещания на таких платформах, как Netflix или Disney+, обычно достаточно скорости 50 Мбит/с. Однако рекомендуем рассчитывать на более высокую скорость, если вы планируете проводить трансляции, или просматривать контент с нескольких устройств одновременно.

Что делать, если скорость интернета маловата?

Если скорость передачи данных ниже ожидаемой, попробуйте выполнить следующие действия:

Отключите и снова подключите ноутбук или компьютер к сети, чтобы решить временные проблемы.

Попробуйте подключить кабель интернета напрямую к компьютеру. Это поможет выявить проблему с роутером.

В настройках роутера предоставьте приоритет одному устройству, если высокая скорость соединения для него критически важна.

Проверьте тарифный план провайдера, возможно скорость соединения отличается от ожидаемой.

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Может оказаться так, что ваш роутер уже давно пора менять и проблема именно в нем. Чтобы узнать, что это так, ознакомьтесь с нашим материалом, где мы рассказываем, какие именно аспекты работы роутера указывают на это.