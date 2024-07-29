Редакція 24 Каналу поділила різні види занять в розділи та підрахувала, яка мінімальна швидкість інтернету потрібна для того, щоб комфортно робити ті чи інші речі.
Важливо Що робити, якщо ваш смартфон "не ловить" мережу
Ігри, творчість і високоякісне потокове відео
Для вимогливих завдань, таких як ігри, творчість і потокове передавання даних у форматі 4K, потрібна вища швидкість інтернету, щоб уникнути затримок і буферизації. Рекомендується мінімум 100 Мбіт/с, а краще більше.
Серфінг в інтернеті та соцмережі
Для перегляду сторінок в Інтернеті та соціальних мереж достатньо меншої швидкості ніж 100 Мбіт/с. У більшості випадків вам буде достатньо 10-20 Мб/с. Але, якщо ви плануєте переглядати багато відео, то краще, щоб швидкість з'єднання була вищою.
Робота з дому
Робота з дому вимагає стабільного з'єднання та надійної швидкості інтернету для обробки відеодзвінків та передачі великих файлів. Рекомендується мінімум 100 Мбіт/с, особливо якщо кілька людей у вашій сім'ї працюють віддалено і одночасно.
Перегляд фільмів онлайн та стрімінг ігор
Для регулярного потокового мовлення на таких платформах, як Netflix або Disney+, зазвичай достатньо швидкості 50 Мбіт/с. Однак рекомендуємо розраховувати на вищу швидкість, якщо ви плануєте проводити трансляції, або переглядати контент з кількох пристроїв одночасно.
Що робити, якщо швидкість інтернету замала?
Якщо швидкість передачі даних нижча за очікувану, спробуйте виконати такі дії:
- Відключіть і знову підключіть ноутбук або комп'ютер до мережі, щоб вирішити тимчасові проблеми.
- Спробуйте підключити кабель інтернету напряму до комп'ютера. Це допоможе виявити проблему з роутером.
- В налаштуваннях роутера надайте пріоритет одному пристрою, якщо висока швидкість з'єднання для нього критично важлива.
- Перевірте тарифний план провайдера, можливо швидкість з'єднання відрізняється від очікуваної.
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Може виявитися так, що ваш роутер вже давно пора міняти і проблема саме в ньому. Щоб дізнатися, що це так, ознайомтеся із нашим матеріалом, де ми розповідаємо, які саме аспекти роботи роутера вказують на це.