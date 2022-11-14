В эфире 24 канала военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, что правый берег Днепра выше левого.

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По мнению эксперта, на глубину примерно в 25 километров, являющуюся стандартной дальностью артиллерии, мы точно отгоним россиян.

Чего бы не было русского на глубину в 25 километров – оно будет уничтожено нашей артиллерией, которая сейчас выйдет на правый берег и заработает.

– акцентировал Свитан.

Кроме того, он отметил, что наши HIMARS углубятся на 80 – 85 километров, однако это будут точечные цели. Хотя у нас есть ракеты М-30, работающие по площадям и имеющие залп из шести ракет, который накроет примерно гектар. Однако для этого требуются цели.

"Я не думаю, что у россиян хватит ума на глубину в 80 километров расставлять палаточные городки под эти ракеты. Скорее всего, они будут глубже", – добавил военный эксперт.

По его словам, в общей сложности с 25 до 85 километров будут точечные удары. Преимущественно по скоплениям техники, по командным пунктам, по логистическим цепочкам. Это включает в себя выход из Крыма, а также район Перекопа.

У нас есть еще одна очень интересная ракета. О ней уже все знают – HARM. Это противорадиолокационная ракета, однако может выполнять не только этот вид функции. Ее дальность 150 километров,

– подчеркнул Свитан.

"Я думаю, что дальностью в 150 километров от правого берега мы будем прореживать системы противовоздушной обороны, системы радиоэлектронной борьбы активного типа, то есть излучающие радиосигналы. Вот такая трехуровневая эшелоновая система будет выстроена на правом берегу", – рассказал военный эксперт.

Смотрите видео с Романом Свитаном:

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