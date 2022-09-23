Насколько опасны иранские дроны: Жданов рассказал, как они повлияют на ситуацию на фронте

Олег Жданов заявил, что иранские дроны Shahed-136 могли изменить ход войны при определенных условиях. В частности, если бы их в россии было до 2 тысяч.

Соответствующую информацию военный эксперт Олег Жданов сообщил 23 сентября. Это произошло после того, как россия атаковала иранскими дронами-камикадзе Одессу и Днепр.

Читайте также Дроны-камикадзе атаковали Юг: сбили 6 беспилотников и Су-25

Жданов рассказал, как дроны повлияют на войну

Российские дроны могли бы повлиять на ход боевых действий, если бы этих Shahed-136 или "Герань-2" в россии появилось допустим 1500 – 200 тысяч,

– сообщил Жданов.

Добавил, что в россии есть несколько десятков беспилотников-камикадзе. Несмотря на то, что несколькими авиарейсами привезли еще несколько десятков, Украина:

уже реагирует;

имеет средства борьбы против вражеских ракет, начиная с радиоэлектронных переносных ручных комплексов. Также есть стрелковое оружие.

По словам Жданова, это проблема наших войск, ведь дроны относятся к классу высокоточных боеприпасов и могут поражать в том числе бронированные цели.

Однако, по мнению Жданова, это не критическая проблема и наше командование предпримет необходимые меры, чтобы постараться максимально ее нейтрализовать.

Дроны-камикадзе не повлияют на ход войны

Это не повлияет на ход боевых действий, не остановит контрнаступление ВСУ,

– заверил Жданов.

Ведь эти вражеские дроны не носят массового характера в вооруженных силах россии. Олег Жданов объяснил, что военные аналитики Израиля сказали, что Иран не может создать сотни таких беспилотников.

Военный эксперт добавил, что возможно у россии и есть контракт на тысячу беспилотников, однако нереально, чтобы Иран их доставил на днях.

Коротко об атаке вражеских дронов на Юге 23 сентября

23 сентября ориентировочно в 16 часов иранские дроны атаковали Одессу. Оперативное командование "Юг" сообщило, что россия ударила по городу двумя прилетевшими с моря иранскими дронами-камикадзе.

Предварительно известно, что в результате атаки погиб гражданский человек. Также повреждено административное здание в припортовой зоне Одессы.

Уже ориентировочно в 17:40 вражеские дроны снова атаковали Одессу. Кроме того, они били по Днепру. Впоследствии глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что ВСУ сбили над областью два вражеских беспилотника.

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что по состоянию на 18:30 23 сентября шесть дронов-камикадзе сбили зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Смотрите также – Олег Жданов объяснил, изменят ли иранские беспилотники ход войны: видео