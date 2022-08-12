Насколько в Украине будет продлена мобилизация и военное положение: законопроекты Зеленского
12 августа 2022 , 18:25Читати новину українською
Источник:Верховная рада Украины
В Украине из-за полномасштабной войны продолжат режим военного положения и всеобщей мобилизации. Согласно законопроекту, внесенному президентом, предусмотрено продление на 90 суток.
Таким образом, режим военного положения и мобилизации продлится до 21 ноября. Окончательное решение должна принять Верховная Рада Украины.
Напомним, Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
Детали президентских законопроектов
Во время предварительного продления режима военного положения и мобилизации Верховная Рада поддержала их действие до 23 августа. Однако боевые действия все еще продолжаются.
Законопроект предусматривает продление действия военного положения с 5:30 23 августа. То же касается и мобилизации.