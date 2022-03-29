Насколько ВСУ оттеснили оккупантов под Кривым Рогом

ВСУ освободили несколько сел на границе с Херсонской областью. Успех наших военных под Кривым Рогом усложнил оккупантам возможность обстрелов города.

Ранее расстояние оккупантов от Кривого Рога было всего 10 километров. Об этом в эфире единого телемарафона сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко.

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Теперь российские захватчики не менее чем за 40 километров от города.

Освобождены несколько сел на границе с Херсонской областью. Расстояние в 40 километров от Кривого Рога – это очень важно, потому что таким образом врагу становится гораздо сложнее вести обстрелы города. Раньше расстояние было 10 километров,

– сказал Денисенко.

Также он добавил, что ВСУ закрепляются в освобожденном Ирпене. Сейчас там идет зачистка.

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