Раніше відстань окупантів від Кривого рогу була всього 10 кілометрів. Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив радник голови МВС Вадим Денисенко.

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Тепер російські загарбники щонайменше за 40 кілометрів від міста.

Звільнено кілька сіл на кордоні з Херсонською областю. Відстань у 40 км від Кривого Рогу — це дуже важливо, тому що таким чином ворогу стає значно складніше вести обстріли міста. Раніше відстань була 10 кілометрів,

– сказав Денисенко.

Також він додав, що ЗСУ закріплюються у звільненому Ірпені. Наразі там проходить зачистка.

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