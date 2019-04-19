Насколько образованы избиратели Зеленского и Порошенко

Избиратели как кандидата в президенты Владимира Зеленского, так и Петра Порошенко – достаточно образованные. В этом сходство избирателей, несмотря на существенные различия в политических взглядах.

"Избиратели Порошенко и Зеленского подобные в том, что и там, и там образовательный уровень сторонников выше, чем среди других кандидатов. Поэтому, когда говорили, что Зеленского поддерживают недоумки, – это не так", – рассказала в эфире "Общественного" социолог Ирина Бекешкина.

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Избиратели Зеленского и Порошенко также похожи тем, что в основном живут в крупных городах. Кроме того, электорат обоих кандидатов поддерживает европейский вектор развития Украины, заверила социолог.

"Электорат Зеленского в большинстве – проевропейский. Правда, у Порошенко он еще более проевропейский – там за Европу около 60%, в Зеленского – около 50%", – сказала Бекашкина.

Что делит электорат Зеленского – это отношение к НАТО. Избиратели Порошенко однозначно за НАТО, в Зеленского они делятся почти пополам,

– отметила социолог.

Наибольшую поддержку Зеленский имеет среди молодежи (57%), однако нельзя сказать, что он-кандидат только молодых. На самом деле почти во всех других возрастных категориях Зеленский держит первенство, за исключением возрастной группы 60+, убеждает социолог.

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Что касается раздела по регионам, то большинство избирателей Зеленского – это центральный и южный регионы Украины. Большинство избирателей Порошенко – центральный и западный регионы.

Смотрите видео о том, кто голосовал за Зеленского, а кто – за Порошенко в первом туре: