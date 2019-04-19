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      Наскільки освічені виборці Зеленського і Порошенка

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      Що спільного є у виборців Порошенка і Зеленського
      Що спільного є у виборців Порошенка і Зеленського / 24 канал

      Виборці як кандидата у президенти Володимира Зеленського, так і Петра Порошенка – досить освічені. У цьому схожість виборців, попри суттєві розбіжності у політичних поглядах.

      "Виборці Порошенка і Зеленського подібні в тому, що і там, і там освітній рівень прихильників вищий, ніж серед інших кандидатів. Тому, коли казали, що Зеленського підтримують недоумки, – це не так", – розповіла в ефірі "Громадського" соціолог Ірина Бекешкіна.

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      Виборці Зеленського і Порошенка також схожі тим, що здебільшого живуть у великих містах. Крім того, електорат обох кандидатів підтримує європейський вектор розвитку України, запевнила соціолог.

      "Електорат Зеленського в більшості – проєвропейський. Щоправда, у Порошенка він ще більш проєвропейський – там за Європу близько 60%, у Зеленського – близько 50%", – сказала Бекашкіна.

      Що ділить електорат Зеленського – то це ставлення до НАТО. Виборці Порошенка однозначно за НАТО, у Зеленського вони діляться майже навпіл,
      – зауважила соціолог.

      Найбільшу підтримку Зеленський має серед молоді (57%), проте не можна сказати, що він –кандидат тільки молодих. Насправді майже в усіх інших вікових категоріях Зеленський тримає першість, за винятком вікової групи 60+, переконує соціолог.

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      Щодо поділу за регіонами, то більшість виборців Зеленського – це центральний і південний регіони України. Більшість виборців Порошенка – центральний і західний регіони.

      Дивіться відео про те, хто голосував за Зеленського, а хто – за Порошенка в першому турі:

       
       

       

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