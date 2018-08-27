Насколько серьезно в России воспринимают новые санкции: мнение эксперта

В понедельник, 27 августа, вступили в силу новые санкции США против России в Вашингтоне. В общем, они предусматривают прекращение предоставления государственных кредитов, запрет поставки товаров для оборонного сектора и финансирования закупки оружия.

Об этом рассказал экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в прямом эфире 24 канала.

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Как отметил Пономарев, санкции, которые вводили против России в прошлый раз, не несли какой-то ощутимый вред, а сейчас есть предчувствие максимальной серьезности.

Если Россию будут воспринимать как спонсора международного терроризма, то это будет иметь катастрофические последствия для ведения бизнеса российскими гражданами не только за рубежом в США, но и в других странах,

– сказал эксперт.

По его словам, к примеру можно взять ограничения, которые связаны с долларом и работой государственных банков России, ведь это действительно может повлиять на всю российскую систему гораздо сильнее, чем этого ожидали другие.