Насколько законным было решение о роспуске ЦИК: объяснения ОПОРЫ

Решение о роспуске Центральной избирательной комиссии было законным, ведь президент Владимир Зеленский подал в Раду мотивированное представление, а нардепы поддержали его более, чем 300 голосами.

Председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в комментарии 24 каналу заметила, что статья 31 подпункт 1 закона о Центральной избирательной комиссии устанавливает очень размытые основания для ее роспуска.

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Президент подает мотивированное представление, и если в Раде есть 300 голосов – этого достаточно. То есть нет ни одной стороны, которая изучает содержание мотивации, является ли это эмоциональным мотивом, или там действительно имели место глубокие системные нарушения, которые повлияли на конечный результат выборов негативным образом. Поэтому представление было мотивированным, в Раде нашлось 300 голосов, формально – это законное решение,

– сказала эксперт.

При этом она отметила, что досрочное прекращение полномочий всего состава ЦИК никоим образом юридически не повлияет на результаты парламентских выборов, которые комиссия подсчитывала и признавала.

"Поэтомуу тверждать что эта ситуация юридически, а не репутационно, вредит тем кандидатам, которые победили на парламентских выборах, мы не можем", – подытожила Айвазовская.

Почему Зеленский инициировал увольнение ЦИК?Причиной инициативы президента Владимира Зеленского стала "политическая предвзятость и недостаточная взвешенность" ЦИК и судебные иски против нее. В своем обращении к Раде Владимир Зеленский привел несколько доказательств ненадлежащей работы ЦИК.



13 сентября Верховная Рада поддержала роспуск Центральной избирательной комиссии. За постановление о роспуске ЦИК проголосовал 341 депутат из 300 необходимых. Против высказался 41 депутат.



Во фракции "Слуга народа" заявили, что на места в ЦИК уже претендуют около 35 кандидатов.