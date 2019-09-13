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      Наскільки законним було рішення про розпуск ЦВК: пояснення ОПОРИ

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      Айвазовська переконує, що розпуск ЦВК – законне рішення
      Айвазовська переконує, що розпуск ЦВК – законне рішення / Фото з Facebook

      Рішення про розпуск Центральної виборчої комісії було законним, адже президент Володимир Зеленський подав до Ради вмотивоване подання, а нардепи підтримали його більш, ніж 300 голосами.

      Голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська у коментарі 24 каналу зауважила, що стаття 31 зі значком 1 закону про Центральну виборчу комісію встановлює дуже розмиті підстави для її розпуску.

      Важливо: Оновлення ЦВК: чому звільнили всіх членів комісії

      Президент подає вмотивоване подання, і якщо в Раді є 300 голосів – цього достатньо. Тобто немає жодної сторони, яка вивчає зміст мотивації, чи є це емоційний мотив, чи там дійсно мали місце системні глибокі порушення, які вплинули на кінцевий результат виборів у негативний спосіб. Тому, подання було мотивованим, у Раді знайшлося 300 голосів, формально – це законне рішення,
      – сказала експертка.

      При цьому вона відзначила, що дострокове припинення повноважень всього складу ЦВК жодним чином юридично не вплине на результати парламентських виборів, які комісія підраховувала і визнавала.

      "Тому, стверджувати що ця ситуація юридично, а не репутаційно, шкодить тим кандидатам, які перемогли на парламентських виборах, ми не можемо", – підсумувала Айвазовська.

      Чому Зеленський ініціював звільнення ЦВК?Причиною ініціативи президента Володимира Зеленського стала "політична упередженість і недостатня виваженість" ЦВК та судові позови проти неї. У своєму зверненні до Ради Володимир Зеленський навів кілька доказів неналежної роботи ЦВК.

      13 вересня Верховна Рада підтримала розпуск Центральної виборчої комісії. За постанову про розпуск ЦВК проголосував 341 депутат з 300 необхідних. Проти висловився 41 депутат.

      У фракції "Слуга народу" заявили, що на місця у ЦВК вже претендують близько 35 кандидатів. 

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      Автор: Марія Писаренко, Наталя Боднар
      Теги: Новини України Новини політики ЦВК Верховна Рада Законодавство Парламентські вибори 2019
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