Насмотрелись пропаганды и попросят не кормить голубей: у россиян уже едет крыша

В России жители одной из многоэтажек после того, как насмотрелись кремлевской пропаганды по телевидению, попросили соседей не кормить голубей.

РосТВ головного мозга

Сначала это может показаться забавным и абсурдным. Однако объявления жителей уже разлетелись по сети.

К слову Новый фейк: пропагандисты на фотошопили ответ за "Первый" канал

Так, похоже, россияне вполне серьезно прониклись фейками о "секретных биолабораториях США в Украине", а также якобы о том, что Украина разрабатывала биологическое оружие.

К сожалению, сейчас это одна из самых медийных в российской пропаганде тем.

Но это неудивительно, что россияне в это верят, поскольку им годами промывали мозги. Поэтому под влиянием этих пропагандистских нарративов, в подъезде одного из домов в Белгороде появилось следующее сообщение:

Внимание! В Украине 36 лабораторий США уже 20 лет инфицируют птиц и грызунов болезнями (чумой, холерой и т.д.), предназначенных для нас (русских, хохлов, армян, евреев и других). Пожалуста! Не привлекайте голубей булками! Оберегайте свои семьи (и мою) от заразы,

– говорится в панической надписи в подъезде.

На самом же деле на территории Украины никогда не было американских лабораторий.

! Сергей Лещенко отмечал , что очень важно опровергнуть пропаганду, поскольку Россия может использовать этот аргумент, чтобы атаковать Украину химическим оружием.

Паническое сообщение россиян / Фото из соцсетей