Израиль уничтожил лидера "Хезболлы" Насраллу: в СНБО сказали, что надо понимать Путину

Израиль уничтожил лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу. В СНБО заявили, что "Моссад" и Главное управление разведки на данный момент являются самыми сильными разведками.

Глава Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко рассказал, что украинская разведка проводит уникальные операции как на море, так и по российским военным складам, инфраструктуре и не только.

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Что говорят в СНБО после ликвидации Насраллы

Андрей Коваленко заявил, что наша разведка проводит мощную разведывательную деятельность и знает о планах врага заранее.

"Моссад" – это удар по Бейруту, минус Насралла. Этому предшествует большая работа разведки – "Моссада". В частности, история с пейджерами – это лишь одна из операций. Определить место пребывания Насраллы – это именно разведка,

– заявил Коваленко.

Он отметил роль разведки в войнах и объяснил, что Главное управление разведки проводит операции, которые не может провести никто в Украине.

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"Как мы воюем с большим врагом, так и Израиль воюет с большими врагами – потому что за "Хезболлой" и за "ХАМАС" стоит Иран... И что нужно понимать сейчас Путину? Духовного лидера Ирана Али Хаменеи перевели в бункер после того, как произошло это с Насраллой", – заявил руководитель Центра противодействия дезинформации.

Он объяснил, что Путин сидит в бункере, потому что боится Главного управления разведки.

Но бункер не спасает, как показывает история с Насраллой в том числе,

– заявил Андрей Коваленко.

Он добавил, что российские спецслужбы не сохранили Насраллу. Так же они не сохранят никого от Главного управления разведки.