Настоящая магия: в селе в Ровненской области на одной улице родились 7 пар близнецов
Источник:"Район. Рівне"
В Ровненской области, в селе, на одной из улиц проживают сразу 7 пар близнецов и двойняшек. Местные считают, что причиной тому является вода из башни, над которой поселились аисты.
Настоящий бум среди близнецов и двойняшек зафиксировали на улице Шевченко в селе Колоденка Ровненского района.
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Массовое рождение близнецов в Ровненской области
На этой улице проживают сразу 7 пар близнецов и двойняшек. Интересно, что все они – мальчики.
Старожилы Колоденки рассказывают, что близнецы и двойняшки на их улице начали рождаться после того, как построили водонапорную башню. Со временем там свили гнездо аисты. А у семей, которые пользуются водой из этого резервуара, якобы начали рождаться по двое деток.
Известно, что у многих семей, где рождались сразу двое детей, в роду были двойняшки.
Местные верят, что близнецы рождаются "благодаря" башне / Фото "Район. Рівне"
Число близнецов в мире растет
- Журнал Human Reproduction весной 2021 года опубликовал исследование, в котором говорилось о том, что в последнее время в мире рождается больше двойнят, чем когда-либо ранее.
- Каждый год на свет появляются 1,6 миллиона близнецов, каждый 42-й младенец рождается близнецом.
- Решение женщин рожать позже и такие медицинские методы оплодотворения, как ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), привели к тому, что рождаемость близнецов выросла на треть с 1980-х годов.