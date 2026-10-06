Россия все сильнее ощущает последствия украинских ударов по своей тыловой инфраструктуре. Поражение топливных объектов в Московской области может создавать проблемы для работы авиации, тогда как удары по ключевым логистическим узлам способны затруднить снабжение российских войск.

Россия все сильнее ощущает последствия украинских ударов по своей тыловой инфраструктуре. Поражение топливных объектов в Московской области может создавать проблемы для работы авиации, тогда как удары по ключевым логистическим узлам способны затруднить снабжение российских войск.

Политтехнолог Тарас Загородний в интервью 24 Каналу объяснил, почему поражение нефтебазы "Володарская" имеет стратегическое значение для Московского региона и как Украина может превратить российские логистические маршруты в зону постоянных ударов. Также он рассказал, почему США используют тему возможной вспышки чумы в России в игре против Китая и что заставляет Индию менять свою позицию в отношении Москвы.

Паралич московской авиации: стратегическое значение ударов по нефтебазам

Последняя массированная атака беспилотников на Московскую область стала одной из самых мощных за последние два года. Особого внимания заслуживает поражение линейно-производственно-диспетчерской станции "Володарская". Это не просто очередная нефтебаза, а ключевой элемент московской топливной системы, которая снабжает столичные аэропорты авиационным топливом. Эта инфраструктура была построена еще в советские времена и предусматривает подземную перекачку топлива, что значительно упрощало логистику для российской авиации.

Поражение такого объекта – прямой путь к остановке вражеского авиасообщения, ведь без стабильных поставок топлива функционирование аэропортов становится невозможным. Это очень важный объект, вывод из строя которого наносит существенный удар по логистике Московского региона.

Важно! В ночь на 6 октября 2026 года массированная атака сотен беспилотников на Московскую область привела к серьезному поражению топливной инфраструктуры. В результате попадания вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе "Володарская". Из-за угрозы и задымления работа главных аэропортов Москвы была полностью парализована, а власти заявили о действиях ПВО и повреждении жилых домов.

Параллельно с ударами по столичному региону Россия вынуждена в срочном порядке готовить свои логистические узлы и мосты от Москвы до Ростова к возможным атакам баллистическими ракетами. Ростов-на-Дону является огромным хабом, через который поддерживается российская агрессия против Украины еще с 2014 года.

Атака на российскую логистику / скриншот из видео

Если Силам обороны Украины удастся организовать на этой стратегически важной дороге такое же "сафари", как на сухопутном коридоре от Мариуполя до Крыма, это будет означать фактический паралич сообщения Москвы с Кавказским регионом. Российское командование прекрасно осознает, что огневые возможности Украины постоянно растут, и огромная территория России превращается в сплошной полигон для отработки ударов новым вооружением по наиболее уязвимым точкам.

Геополитическая игра вокруг чумы: почему США пугают Китай

Отдельным фронтом разворачивается ситуация вокруг вероятной вспышки чумы в Иркутской области. Несмотря на попытки российского руководства скрыть масштабы проблемы, эта тема вышла на самый высокий международный уровень.

Заявления американских чиновников о биологической угрозе в России имеют скрытый геополитический подтекст. Дело не в том, что США боятся распространения инфекции на свою территорию – их от России отделяет океан. Это продуманная информационная кампания, направленная на оказание давления на Китай.

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Иркутская область расположена в непосредственной близости от китайской границы, которую ежедневно пересекает значительное количество людей. Раздувая панику по поводу неспособности Москвы контролировать опасные патогены, Вашингтон демонстрирует Си Цзиньпину, что Россия становится неуправляемой угрозой. Это рычаг давления, цель которого – заставить Пекин пойти на сотрудничество с США для совместного взятия под контроль российского хаоса и ограничения ее потенциала.

Изменение риторики партнеров России: прагматизм вместо дружбы

На фоне внутренних проблем России и успешных украинских ударов меняется и поведение стран, которые ранее занимали нейтральную или лояльную к Москве позицию. Например, внезапная миротворческая инициатива Индии и ее готовность выступить посредником в переговорах продиктованы исключительно прагматическими интересами.

Из-за войны цены на продовольствие, в частности на зерно и масло, которые Индия активно закупает у Украины и России, подскочили на 20%. Это создает риски внутренних беспорядков, что представляет прямую угрозу для власти. Кроме того, Нью-Дели испытывает серьезное давление со стороны США в связи с закупками российской нефти.

Поэтому их активность – это не забота об Украине, а попытка спасти собственную экономику. Мир построен на силе: когда Украина демонстрирует способность наносить болезненные удары и имеет поддержку в виде санкционного давления со стороны партнеров, с ней начинают считаться, а бывшие союзники России ищут пути минимизации собственных потерь.

Политтехнолог о трудностях России из-за войны: смотрите видео