+20 градусов: когда в Украину ворветься настоящее весеннее тепло

В этом году метеорологическая весна наступила в Украине раньше нормы на 1 – 2 недели. Более того, уже вскоре столбики термометра стремительно поднимутся вверх. На улице будет до +20 градусов.

Уже со среды украинские синоптики прогнозируют потепление до +16 градусов. На следующий день, 23 марта, будет еще жарче.

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В то же время жителям Запада и Севера следует подготовить зонтики. Весенний дождик прогнозируют во всех областях. Сильный ветер не будет беспокоить: в основном всего 3 – 8 метров в секунду.

По прогнозу Укргидрометцентра, в четверг температурный максимум достигнет +20 градусов. Такие показатели в Ивано-Франковской и Черновицкой области. В других западных регионах несколько меньше – +17…+19 градусов.

В центральной части Украины и на Юге до +18. Прохладнее всего на Востоке. Там до +16 градусов.

Прогноз погоды на 23 марта / Скриншот из Укргидрометцентра