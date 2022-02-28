Настоящие герои: трое железнодорожников спасли топливо из горящей нефтебазы в Василькове

Недавно российские войска обстреляли Васильков Киевской области. Один из снарядов попал в нефтебазу, вспыхнул пожар.

Лишь благодаря мужеству и храбрости трех железнодорожников в регионе удалось предотвратить техногенную катастрофу.

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Как известно, ракета попала в один из резервуаров с топливом. Если бы огонь перекинулся на другие резервуары, то была бы неизбежная экологическая катастрофа. Чудом железнодорожникам удалось спасти 15 вагонов с дизельным топливом и 8 вагонов с газом. Эти ресурсы пойдут на нужды ВСУ и других, кто не дает Киеву упасть и "держит небо".

Эти поступки будут в учебниках истории нашей освободительной войны. Во избежание тяжелых последствий начальник станции Васильков совместно с местными властями организовал оперативные мероприятия по выводу 16 нагруженных вагонов с топливом в безопасное место с нефтебазой. Топливо сохранено для армии,

– сообщил Сергей Лещенко.

Он также обнародовал фото героев-железнодорожников, среди них:

машинист Евгений Мотрунич,

составители поездов Павел Макридин и Василий Гелевера.

"Укрзализныця" готовит к награждению героев-железнодорожников.

Трое железнодорожников спасли горючее из горящей нефтебазы в Василькове / Фото Сергея Лещенко