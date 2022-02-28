Лише завдяки мужності та хоробрості трьох залізничників у регіоні вдалося запобігти техногенній катастрофі.

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Як відомо, ракета влучила в один із резервуарів з паливом. Якби вогонь перекинувся на інші резервуари, то була б неминуча екологічна катастрофа. Дивом залізничникам вдалося врятувати 15 вагонів із дизельним пальним та 8 вагонів із газом. Ці ресурси підуть на потреби ЗСУ та інших, хто не дає Києву впасти та "тримає небо".

Ці вчинки будуть у підручниках історії нашої визвольної війни. Для уникнення тяжких наслідків, начальник станції Васильків спільно з місцевою владою організував оперативні заходи щодо виведення 16 навантажених вагонів з паливом у безпечне місце з нафтобазою. Паливо збережено для армії,

– повідомив Сергій Лещенко.

Він також оприлюднив фото героїв-залізничників, серед них:

машиніст Євген Мотруніч,

упорядники поїздів Павло Макрідін та Василь Гелевера.

"Укрзалізниця" готує до нагородження героїв-залізничників.



Троє залізничників врятували пальне з палаючої нафтобази у Василькові / Фото Сергія Лещенка

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