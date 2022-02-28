Лише завдяки мужності та хоробрості трьох залізничників у регіоні вдалося запобігти техногенній катастрофі.
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Як відомо, ракета влучила в один із резервуарів з паливом. Якби вогонь перекинувся на інші резервуари, то була б неминуча екологічна катастрофа. Дивом залізничникам вдалося врятувати 15 вагонів із дизельним пальним та 8 вагонів із газом. Ці ресурси підуть на потреби ЗСУ та інших, хто не дає Києву впасти та "тримає небо".
Ці вчинки будуть у підручниках історії нашої визвольної війни. Для уникнення тяжких наслідків, начальник станції Васильків спільно з місцевою владою організував оперативні заходи щодо виведення 16 навантажених вагонів з паливом у безпечне місце з нафтобазою. Паливо збережено для армії,
– повідомив Сергій Лещенко.
Він також оприлюднив фото героїв-залізничників, серед них:
- машиніст Євген Мотруніч,
- упорядники поїздів Павло Макрідін та Василь Гелевера.
"Укрзалізниця" готує до нагородження героїв-залізничників.
Троє залізничників врятували пальне з палаючої нафтобази у Василькові / Фото Сергія Лещенка
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