Настоящий бункер на колесах: известны детали о роскошной машине Путина

Внедорожник Aurus Komendant – часть программы, в рамках которой в России создают модельный ряд для президента и чиновников. В базе Росстандарта появилось одобрение автомобиля, там рассказали о его характеристиках.

Официально модель премиального внедорожника еще не представили. Однако о некоторых особенностях машины уже есть информация.

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Детали о новой машине для Путина и чиновников

В базе Росстандарта появилось "Одобрение типа транспортного средства" на премиальный внедорожник Aurus Komendant.

Автомобиль получил тот же силовой агрегат, что седан Senat, который представили ранее. Речь идет о гибридной установке на базе 4,4-литрового бензинового турбомотора V8 мощностью 598 лошадиных сил и компактного синхронного электромотора, который выдает на пике 63 силы. Вместе с силовым агрегатом работает 9-диапазонная автоматическая коробка передач.

Весит внедорожник довольно много – 3 235 килограммов, в то же время его габариты 5 380 * 2004 * 1820 миллиметров. Дорожный просвет автомобиля – 20 сантиметров, шины – 255/55 R20. Новая модель отличается от других Aurus пневматической подвеской вместо пружинной.

В колонке "назначение" сертификата есть информация, что это – "автомобиль специального назначения для защиты жизни и здоровья пассажиров". Там также указано примечание, что конструкция кузова предусматривает возможность установки брони.



Внедорожник Aurus Komendant / Фото Роспатента

Вероятно, уже в скором времени появится заводская бронированная версия для обслуживания высших чиновников России.

Производить Aurus Komendant планируют уже в 2022 году

Начало производства внедорожников Aurus Komendant на заводе в Елабуге (Республика Татарстан) планируют на лето 2022 года.

Кроме России, модель намерены продавать в странах Средней Азии, Ближнего Востока, Китая и даже Западной Европы.

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