Офіційно модель преміального позашляховика ще не представили. Однак про деякі особливості машини вже є інформація.

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Деталі про нову автівку для Путіна та чиновників

У базі Росстандарту з'явилося "Схвалення типу транспортного засобу" на преміальний позашляховик Aurus Komendant.

Автомобіль отримав той же силовий агрегат, що седан Senat, який представили раніше. Мовиться про гібридну установку на базі 4,4-літрового бензинового турбомотора V8 потужністю 598 кінських сил і компактного синхронного електромотора, який видає на піку 63 сили. Разом із силовим агрегатом працює 9-діапазонна автоматична коробка передач.

Важить позашляховик доволі багато – 3 235 кілограмів, водночас його габарити 5 380 * 2004 * 1820 міліметрів. Дорожній просвіт автомобіля – 20 сантиметрів, шини – 255/55 R20. Нова модель відрізняється від інших Aurus пневматичною підвіскою замість пружинної.

У колонці "призначення" сертифіката є інформація, що це – "автомобіль спеціального призначення для захисту життя і здоров'я пасажирів". Там також вказана примітка, що конструкція кузова передбачає можливість установки броні.



Позашляховик Aurus Komendant / Фото Роспатенту

Ймовірно, вже незабаром з'явиться заводська броньована версія для обслуговування вищих чиновників Росії.

Виробляти Aurus Komendant планують вже у 2022 році

Початок виробництва позашляховиків Aurus Komendant на заводі в Єлабузі (Республіка Татарстан) планують на літо 2022 року.

Крім Росії, модель мають намір продавати в країнах Середньої Азії, Близького Сходу, Китаю та навіть Західної Європи.

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