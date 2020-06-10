На трассе Киев – Чернигов произошла еще одно ДТП. На этот раз с участием автобуса и фуры. Больше всего пострадал именно автобус – его полностью охватил огонь, а клубы дыма поднялись на несколько десятков метров в воздух.

На место ДТП уже приехали спасатели. Об этом сообщает телеграмм-канал "Киев Оперативный". Важно В Киеве водитель сбил на переходе женщину-полицейскую и сбежал Очевидцы сняли ДТП. На обнародованном видео видно большой пожар и роковое столкновение автобуса с фурой. Огонь полностью уничтожил автобус и перевернулся на грузовик. На место ДТП прибыла машина с пожарными, спасатели начали укрощать большой огонь. Информация о пострадавших и причины аварии устанавливаются. Актуально ДТП под Житомиром с 4 жертвами: виновником может быть полицейский, его задержали Отметим, что в конце мая на трассе Киев – Чернигов установили инновационные отбойники. Гибкие демпфирующие системы позволяют сохранить здоровье и жизнь тех, кто попал в ДТП.