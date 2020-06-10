На трасі Київ – Чернігів трапилася ще одна ДТП. Цього разу за участю автобуса та фури. Найбільше постраждав саме автобус – його повністю охопив вогонь, а клуби диму здійнялися на кілька десятків метрів у повітря.

На місце ДТП вже приїхали рятувальники. Про це повідомляє телеграм-канал "Київ Оперативний". Важливо У Києві водій збив на переході жінку-поліцейську і втік Очевидці зафільмували ДТП. На оприлюдненому відео видно велику пожежу та фатальне зіткнення автобуса з фурою. Вогонь вщент знищив автобус та перекинувся на вантажівку. На місце ДТП прибула машина з пожежними, рятувальники почали приборкувати великий вогонь. Інформація про потерпілих та причини аварії встановлюються. Актуально ДТП під Житомиром з 4 жертвами: винуватцем може бути поліцейський, його затримали Зауважимо, що наприкінці травня на трасі Київ – Чернігів встановили інноваційні відбійники. Гнучкі демпферні системи дозволяють зберегти здоров’я та життя тих, хто потрапив у ДТП.