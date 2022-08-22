"Молится за всех": Онуфрий устроил встречу с пленными оккупантами

Настоятель ВТО Московского патриархата Онуфрий встретился с российскими пленниками. Он заявил, что "молится за всех людей на поле боя" и не сказал ни слова об агрессии россии.

Онуфрий встретился с пленными оккупантами в Киево-Печерской лавре. Соответствующее видео опубликовал журналист и блогер Владимир Золкин.

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Пожелал здоровья и скорейшего возвращения домой

Онуфрий тепло встретил российских оккупантов. Он пожелал им "здоровья и скорейшего возвращения в семьи", раздал по молитвослову, иконке и шоколадке.

Хочу пожелать вам здоровья, чтобы Господь вернул вас на свою родину в семьи. Чтобы вы увидели матерей, сестер, жен, детей, братьев, друзей,

– заявил настоятель УПЦ МП.

"Не хотим, чтобы матери ни в Украине, ни в России встречали своих мертвых сыновей и плакали над ними горькими, нелестными слезами. Это нужно остановить, это можно остановить", – сказал Онуфрий.

Настоятель УПЦ МП цинично заявил, что пушки можно остановить "словом любви", а лидерам Украины и россии нужно найти такое слово.

Онуфрий отметил, что молится за всех людей. Оккупантам он рассказал о якобы общих духовных корнях украинцев и россиян и "единой купели Крещения".

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