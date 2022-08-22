Онуфрій зустрівся з полоненими окупантами в Києво-Печерській лаврі. Відповідне відео опублікував журналіст і блогер Володимир Золкін.

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Побажав здоров'я і якнайшвидшого повернення додому

Онуфрій тепло зустрів російських окупантів. Він нахабно побажав їм "здоров'я та якнайшвидшого повернення до родин", роздав по молитвослову, іконці та шоколадці.

Хочу побажати вам здоров'я, щоб Господь повернув вас на свою батьківщину, у сім'ї. Щоб ви побачили матерів, сестер, дружин, дітей, братів, друзів,

– заявив настоятель УПЦ МП.

"Не хочемо, щоб матері ні в Україні, ні в Росії зустрічали своїх мертвих синів і плакали над ними гіркими, невтішними сльозами. Це потрібно зупинити, це можна зупинити", – сказав Онуфрій.

Настоятель УПЦ МП цинічно заявив, що гармати можна зупинити "словом любові", а лідерам України та росії потрібно знайти таке слово.

Онуфрій зазначив, що молиться за всіх людей. Окупантам він розповів про нібито спільне духовне коріння українців і росіян і "єдину купель Хрещення".

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