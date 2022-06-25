Настроение в войсках – гнать оккупантов за их "поребрик", – Криворожская ВА
Источник:Александр Вилкул
Оперативная ситуация в Кривом Роге до сих пор достаточно напряженная. Но ситуацию полностью контролируют наши Вооруженные Силы.
Руководитель Криворожской ВА Александр Вилкул сообщил, что боевой дух всех украинских частей и подразделений на передовой очень высокий.
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Он отметил, что наши защитники и защитницы готовы сражаться за каждый сантиметр родной земли. Строительство оборонных сооружений под Кривым Рогом продолжается, а воинские части наращивают технические возможности.
Настроение в войсках – не просто вести оборону, а гнать оккупантов с нашей земли за их "поребрик",
– рассказал Вилкул.
Враг немного отступил
По официальным данным Минобороны, в результате успешных наступательных действий украинских подразделений часть сил врага на Криворожском направлении оставила подготовленные оборонные позиции и отступила в район населенного пункта Ольгино Бериславского района Херсонской области.
Оккупанты продолжают обстреливать мирные населенные пункты
Враг продолжает обстреливать населенные пункты по всей линии столкновения из всех видов РСЗО, ствольной артиллерии и минометов. В частности, вчера:
- В районе населенного пункта Белая Криница россияне использовали боевую авиацию.
- В Криворожском районе под обстрел из РСЗО попали Широковская и Гречаноподовская общины. Пострадавших нет. На окраине села Шестерня частично разрушен один из домов.
- Кроме того, в течение дня россияне обстреливали Великую Костромку Зеленодольской общины. Повреждены дома по нескольким улицам, линии электропередач. К счастью, жертв нет. В 9 часов враг обстрелял Зеленодольск. Также обошлось без потерь.
В Кривом Роге и районе ситуация стабильная. Город живет и работает, обстановка находится под полным контролем Военной администрации и ВСУ,
– написал Александр Вилкул.
Тем временем спасатели продолжают разминировать территории. За прошедшие сутки, 24 июня, только в Апостолово обезврежены 69 вражеских кассетных боеприпасов. Еще 84 кассетных боеприпаса от "Торнадо-С" обезвредили возле села Александровка Гречаноподовской общины.
При этом Александр Вилкул решил напомнить всем об информационной безопасности.
Категорически запрещено выкладывать в соцсети и рассказывать о перемещении наших военных, местах их дислокации, перемещении техники, точных местах прилетов и т.д. За это, кстати, предусмотрен реальный срок – от трех до восьми лет. Наши военные обеспечивают нашу безопасность и справляются с этим успешно. Давайте помогать им в этом строгом соблюдении всех правил,
– написал глава Криворожской ОВА.
К слову, в ночь на 24 июня россияне обстреляли Криворожский район из реактивных систем залпового огня "Ураган". К счастью, никто из местных жителей не пострадал.
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