На Соединенные Штаты Америки достаточно давят, чтобы они приняли решение. Об этом сказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый, сообщает 24 канал.

Обратите внимание НАТО не закроет небо над Украиной, потому что отвечает "за собственное население", – Берлин

Украине сейчас не закроют небо

"Вряд ли мы получим это (закрытие неба – 24 канал) прямо сейчас. Однако, по крайней мере, предоставить нам средства для того, чтобы мы сами это сделали, такие настроения появляются все больше и больше", – подчеркнул Чалый.

Самые главные приоритеты

По его словам, самые главные приоритеты Украины – это:

оборона;

вооружение;

закрытие неба.

Все остальное решат тогда, когда жестко остановят российские войска и найдут способ защищать гражданских в небе.

Враг цинично обстреливает АЭС, садики и больницы, убивает мирных жителей. Поэтому Украина активно просит НАТО закрыть небо над нашим государством.

Отважиться на этот шаг призывают почти все украинцы, в частности, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Президент Украины Владимир Зеленский, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, министр обороны Алексей Резников и другие.

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