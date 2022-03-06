Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

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Какие города Украины уже призывали НАТО закрыть небо

К народам, главам государств и правительствам, парламентам государств-членов НАТО обратились депутаты Ровненского, Херсонского, Хмельницкого, Черновицкого, Днепропетровского, Ивано-Франковского, Волынского, Николаевского областных советов.

Люди со всей страны подписывают обращение к НАТО / Фото телеграм-канал Кирилл Тимошенко

Городские советы также обратились к государствам-членам НАТО с поддержкой просьбы Президента Украины Владимира Зеленского о закрытии неба над Украиной.

Проходит сбор подписей жителей Запорожья, Луганщины, Ровненщины, Тернопольщины, Буковины.

Закройте небо, чтобы спасти наших детей!,

– отмечает Тимошенко.

Люди со всей страны подписывают обращение к НАТО / Фото телеграм-канал Кирилл Тимошенко

Ранее в Верховной Раде попросили украинцев подписать петицию о закрытии неба над Украиной. В настоящее время ее поддержали 1 134 769 человек.

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