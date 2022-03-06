Про це повідомив Заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

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Які міста України вже закликали НАТО закрити небо

До народів, глав держав та урядів, парламентів держав-членів НАТО звернулись депутати Рівненської, Херсонської, Хмельницької, Чернівецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Волинської, Миколаївської обласних рад.

Люди з усієї країни підписують звернення до НАТО / Фото телеграм-канал Кирило Тимошенко

Міські ради також звернулись до держав-членів НАТО з підтримкою прохання Президента України Володимира Зеленського про закриття неба над Україною.

Триває збір підписів мешканців Запоріжжя, Луганщини, Рівненщини, Тернопільщини, Буковини.

Закрийте небо, щоб врятувати наших дітей!,

– зазначає Тимошенко.

Люди з усієї країни підписують звернення до НАТО / Фото телеграм-канал Кирило Тимошенко

Раніше у Верховній Раді попросили українців підписати петицію про закриття неба над Україною. Наразі її підтримало 1 134 769 осіб.

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