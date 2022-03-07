На Сполучені Штати Америки достатньо тиснуть, аби вони подумали над ухваленням відповідного рішення. Про це сказав експосол України у США Валерій Чалий, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу НАТО не закриє небо над Україною, бо відповідає "за власне населення", – Берлін

Україні зараз не закриють небо

"Навряд чи ми отримаємо це (закриття неба – 24 канал) прямо зараз. Однак, принаймні, надати нам засоби для того, щоб ми самі це зробили, такі настрої з'являються все більше і більше", – наголосив Чалий.

Найголовніші пріоритети

За його словами, найголовніші пріоритети України – це:

оборона;

озброєння;

закриття неба

Все інше вирішать тоді, коли жорстоко зупинять російська війська і знайдуть спосіб захищати цивільних в небі.

Ворог цинічно обстрілює АЕС, садочки та лікарні, вбиває мирних мешканців. Тому Україна активно просить НАТО закрити небо над нашою державою.

Наважитись на цей крок закликають майже всі українці, зокрема міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Президент України Володимир Зеленський, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, міністр оборони Олексій Резніков тощо.

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