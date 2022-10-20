Российская элита ищет "запасные аэродромы": какие страны рассматривают

Из-за форсированной изоляции России от мира, внутренние "элиты" все больше рассматривают варианты, куда они могут уехать. Учитывая закрытые "основные маршруты", россияне рассматривают даже самые "экзотические варианты".

Усиливает желание "элит" покинуть Россию и то, что страна становится менее комфортным для жизни местом. Об этом 24 каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов.

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Куда хочет уехать "элита"

Эксперт отметил, что представители российской элиты и раньше были "очень сильно ориентированными" за пределы России.

"Сейчас ситуация радикально изменилась, поскольку Европа и Америка, как бывшие центры притяжения, для них закрыты. При этом Россия становится все менее комфортным и перспективным местом для жизни. Понятно, что в какой-то момент нужно ехать, а Европа и США закрыты. Это для них проблема, которую они все больше обсуждают", – объяснил обозреватель.

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По его словам, представители российской "элиты" обсуждают даже "самые экзотические варианты".

Они думают о переезде в "черную" Африку, Латинскую Америку, Иран, Китай и т.д. Понятно, что самые респектабельные – это "эмираты", потому что они "на поверхности", но некоторые смотрят на альтернативные пути,

– добавил политолог.

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Российская модель "бизнеса"

Галлямов указал, что у многих представителей российской "элиты" была "четкая модель" заработка денег.

Они зарабатывали в России, использовали по полной полученные возможности, конвертировали административный ресурс в деньги, деньги перекачивали на Запад, покупали там недвижимость и бизнес. Они там не только в бытовом плане обустраивались, но создавали центры получения прибыли. Что интересно, этим занимались силовики не менее активно, чем гражданские.

– подчеркнул эксперт.

Он отметил, что представители бизнеса из России, которых облагали силовики "налогами", консультировали своих "рекетиров" по направлениям инвестирования за рубежом.

"В общем, на людей, которые такими инвестициями не занимались, смотрели как на "странных персонажей", – резюмировал обозреватель.

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