Підсилює бажання "еліт" покинути Росію і те, що країна стає менш комфортним для життя місцем. Про це 24 каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов.

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Куди хоче виїхати "еліта"

Експерт зазначив, що представники російської еліти й раніше були "дуже сильно орієнтованими" за межі Росії.

"Зараз ситуація радикально змінилася, позаяк Європа та Америка, як колишні центри тяжіння, є для них закритими. При цьому Росія стає все менш комфортним та перспективним місцем для життя. Зрозуміло, що в якийсь момент треба їхати, а Європа та США закриті. Це для них проблема, яку вони все більше обговорюють", – пояснив оглядач.

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За його словами, представники російської "еліти" обговорюють навіть "найекзотичніші варіанти".

Вони думають про переїзд до "чорної" Африки, Латинської Америки, Ірану, Китаю тощо. Зрозуміло, що найреспектабельніші – це "емірати", бо вони "на поверхні", але дехто дивиться на альтернативні шляхи,

– додав політолог.

Куди хоче виїхати російська "еліта": дивіться відео

Російська модель "бізнесу"

Галлямов вказав, що у багатьох представників російської "еліти" була "чітка модель" заробітку грошей.

Вони заробляли в Росії, використовували по повній отримані можливості, конвертували адміністративний ресурс у гроші, гроші перекачували на Захід, купували там нерухомість і бізнес. Вони там не лише в побутовому плані облаштовувалися, а й створювали центри отримання прибутку. Що цікаво, цим займалися силовики не менш активно, ніж цивільні,

– підкреслив експерт.

Він зауважив, що представники бізнесу з Росії, яких обкладали силовики "податками" консультували своїх "рекетирів" щодо напрямків інвестування за кордоном.

"Загалом на людей, які такими інвестиціями не займалися, дивилися як на "дивних персонажів", – резюмував оглядач.

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