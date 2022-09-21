В ефірі 24 каналу російський опозиціонер Геннадій Гудков зазначив, що йому доводиться спілкуватися з деякими членами путінської еліти. Це може відбуватися напряму або ж через довірених людей.
Важливо Часткова мобілізація, ядерний шантаж і підтримка референдумів: що путін наговорив у зверненні
"Вони ненавидять путіна. При чому я говорю саме про путніську еліту. Не про ту еліту, яка завжди була там – ще єльцинська, а саме про путінську. Вони його ненавидять – це не їх війна. Вони цього не хотіли", – розповів Геннадій Гудков.
Він зазначив, що зараз дуже багато з них шукають безпечний канал, де б їх не вбили, аби передати цю точку зору до опозиції.
Вони ненавидять путіна, але нічого з цим зробити не можуть. Вони відсторонені від всяких рішень, які приймають в державі,
– повідомив Гудков.
"Путін зараз оточений невеликою кількістю людей, проте навіть вони потрапляють до нього не так легко. Оці люди й вирішують зараз долю держави й долю народу. Навіть серйозні люди, які путіну умовно вчора тиснули руки, тобто до війни, – зараз взагалі близько підійти не можуть", – пояснив російський опозиціонер.
Дивіться відео: у росії перші акції проти мобілізації
Останні новини щодо мобілізації в росії
- У росії 21 вересня оголосили часткову мобілізацію. На це вже відреагував Президент України Володимир Зеленський. За словами українського лідера, мобілізація росіян свідчить про провал кривавої авантюри путіна.
- Росіяни негативно відреагували на рішення очільника кремля, адже це означає, що "професійним" російським військовим потрібна допомога звичайних громадян. За середу, 21 вересня, запит "як виїхати з росії" досяг максимуму. Про це свідчать актуальні дані індексу запитів у Google.
- У російських містах почалися нечисленні акції проти мобілізації – протестувальників затримують. Московська прокуратура діє на випередження і погрожує ув'язненням на 15 років учасникам акції.
- Тимчасова мобілізація росіян на війну проти України може вплинути на ситуацію на полі бою. Водночас це не змінить кінцевого позитивного результату для України у протистоянні. Ефективно побороти нові сили ворога ЗСУ зможуть за допомогою достатньої кількості зброї. Про це розповів голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.