В ефірі 24 каналу російський опозиціонер Геннадій Гудков зазначив, що йому доводиться спілкуватися з деякими членами путінської еліти. Це може відбуватися напряму або ж через довірених людей.

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"Вони ненавидять путіна. При чому я говорю саме про путніську еліту. Не про ту еліту, яка завжди була там – ще єльцинська, а саме про путінську. Вони його ненавидять – це не їх війна. Вони цього не хотіли", – розповів Геннадій Гудков.

Він зазначив, що зараз дуже багато з них шукають безпечний канал, де б їх не вбили, аби передати цю точку зору до опозиції.

Вони ненавидять путіна, але нічого з цим зробити не можуть. Вони відсторонені від всяких рішень, які приймають в державі,

– повідомив Гудков.

"Путін зараз оточений невеликою кількістю людей, проте навіть вони потрапляють до нього не так легко. Оці люди й вирішують зараз долю держави й долю народу. Навіть серйозні люди, які путіну умовно вчора тиснули руки, тобто до війни, – зараз взагалі близько підійти не можуть", – пояснив російський опозиціонер.

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