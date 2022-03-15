Настроения энергодарцев не изменились, они видят, что это за люди, – мэр города об оккупантах
В городе Энергодар в Запорожской области мирное население стояло стеной против российских захватчиков. Однако уже 11 сутки город находится в режиме оккупации. Но, несмотря на это, в городе есть тепло-, электро- и водоснабжение.
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов рассказал о ситуации в городе и настроении жителей.
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По его словам, настроение жителей за эти 11 дней не изменилось. А патриотическая позиция энергодаров даже укрепилась, передает 24 канал.
Мы видим, что это за люди – оккупанты, и что они делают,
– сказал Орлов.
Он рассказал, что и ночью, и днем слышны взрывы. Однако сирены враг отключил сразу, поэтому сложно предупреждать людей об опасности. Оккупанты ездят по городу, проверяют машины и забирают мобильные телефоны у жителей.
Также мэр города сообщил, что вчера, 14 марта, город получил гуманитарную помощь, которую уже распределили.
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