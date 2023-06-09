Такое мнение озвучил военный эксперт Олег Жданов в своем стриме, сообщает 24 Канал. По его словам, вопрос разгрома России на войне в Украине – только вопрос времени.
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Элиты в России "расстроены"
Жданов отметил, что ситуация в России начала меняться к лучшему для Украины. Российская элита недовольна шансами Путина выиграть войну. Даже условные "оптимисты" очень расстроены и хотят "заморозить" войну.
Ситуация в России начинает меняться в положительном ключе для нас, но в негативном для Путина и его окружения. Мы знаем, что там все ждут от вождя каких-нибудь шагов. Где их фюрер? Где его решение о "вставании с колен" и "великом государстве"? А он закрылся в бункере и сидит,
– подчеркнул он.
Жданов о настроениях российских элит: смотрите видео
Российские элиты уже не верят в победу Путина
- Bloomberg пишет, что в Кремле уже убедились: Россия не сможет "взять Киев на 3 дня". Чиновники "устали от войны". Они мечтают о "заморожении" войны и снятии западных санкций.
- Сам кремлевский диктатор Путин не намерен прекращать боевые действия. Российские бизнесмены и чиновники уже готовы к взаимным обвинениям в провале на войне против Украины. Первые разногласия уже появились между вагнеровцами и министерством обороны России.
- Российские элиты убеждены, что рейд РДК и легиона "Свобода России" на Белгородщину подорвал имидж Путина как гаранта безопасности России.
- Отмечается, что большинство "простых россиян" все еще поддерживают войну в Украине.