Такое мнение озвучил военный эксперт Олег Жданов в своем стриме, сообщает 24 Канал. По его словам, вопрос разгрома России на войне в Украине – только вопрос времени.

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Элиты в России "расстроены"

Жданов отметил, что ситуация в России начала меняться к лучшему для Украины. Российская элита недовольна шансами Путина выиграть войну. Даже условные "оптимисты" очень расстроены и хотят "заморозить" войну.

Ситуация в России начинает меняться в положительном ключе для нас, но в негативном для Путина и его окружения. Мы знаем, что там все ждут от вождя каких-нибудь шагов. Где их фюрер? Где его решение о "вставании с колен" и "великом государстве"? А он закрылся в бункере и сидит,

– подчеркнул он.

Жданов о настроениях российских элит: смотрите видео

Российские элиты уже не верят в победу Путина