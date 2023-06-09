Таку думку озвучив військовий експерт Олег Жданов у своєму стрімі, повідомляє 24 Канал. За його словами, питання розгрому Росії на війні в Україні – лише питання часу.
До теми Посіпаки Путіна вже не вірять у те, що Росія переможе у війні, – Bloomberg
Еліти у Росії "засмучені"
Жданов зазначив, що ситуація у Росії почала змінюватись на краще для України. Російська еліта незадоволена шансами Путіна виграти війну. Навіть умовні "оптимісти" дуже засмучені та хочуть "замороження" війни.
Ситуація у Росії починає змінюватись у позитивному ключі для нас, але в негативному для Путіна та його оточення. Ми знаємо, що там всі чекають від вождя якихось кроків. Де їхній фюрер? Де його рішення про "вставання з колін" та "велику державу"? А він закрився у бункері та сидить,
– підкреслив він.
Жданов про настрої російських еліт: дивіться відео
Російські еліти вже не вірять у перемогу Путіна
- Bloomberg пише, що у Кремлі вже переконалися: Росія не зможе "взяти Київ на 3 дні". Посадовці "втомились від війни". Вони мріють про "замороження" війни та зняття західних санкцій.
- Сам кремлівський диктатор Путін не планує припиняти бойові дії. Російські бізнесмени і чиновники вже готові до взаємних звинувачень у провалі на війні проти України. Перші розбіжності вже з'явилися між вагнерівцями та міністерством оборони Росії.
- Російські еліти переконані, що рейд РДК та легіону "Свобода Росії" на Бєлгородщину суттєво підірвав імідж Путіна як гаранта безпеки Росії.
- Зазначається, що більшість "простих росіян" все ще підтримує війну в Україні.