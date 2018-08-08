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Настроения россиян в отношении Путина резко изменились: результаты опросов

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Рейтинг популярности Путина побил рекордный минимум
Рейтинг популярности Путина побил рекордный минимум / Фото из открытых источников

5 месяцев назад на президентских выборах 56 миллионов россиян отдали свои голоса за Владимира Путина. Однако несколько социологических исследований, результаты которых были опубликованы на прошлой неделе аналитическим "Левада-Центром", показывают, что настроения граждан РФ изменились.

Так, россиянам надоела "ненависть к Западу", они не соглашаются с направлением, в котором движется страна, и готовы протестовать. Если такие тенденции укрепятся, у главы Кремля будут поводы для беспокойства, пишет Financial Times.

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Издание приводит данные опроса "Левада-Центра" с середины июля: впервые с декабря 2013 года россиян, которые относятся к США положительно, оказалось больше, чем тех, кто относился негативно. Согласно другому опросу той же организации, впервые с февраля 2014 года менее 50% респондентов считают, что ситуация в России движется в правильном направлении. В июле 41% респондентов считали протесты из-за экономических проблем вероятными, а 28% высказали желание принимать в них участие (в марте этого года так ответили, соответственно, 17% и 8%). За последние 3 месяца количество тех, кто готов выходить на политические протесты, выросло почти в четыре раза – до 23%.

Таким образом, протестные настроения, замеренные в июле, – самые мощные с тех пор, как в 2000 году Путин пришел к власти, акцентирует внимание автор статьи.

По данным "Левада-Центра", личная популярность Путина упала до минимума с 2013 года: 32% опрошенных относятся к нему неодобрительно.

Если эта тенденция продолжится, то россияне, возможно, наконец решат, что вместо "Путина 4.0" лучше вообще обойтись без Путина,
– делает вывод FT.

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Теги: Новости России Новости политики Владимир Путин социологическое исследование
Источник: 24 Канал
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