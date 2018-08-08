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Настрої росіян щодо Путіна різко змінилися: результати опитувань

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Рейтинг популярності Путіна побив рекордний мінімум
Рейтинг популярності Путіна побив рекордний мінімум / Фото з відкритих джерел

5 місяців тому на президентських виборах 56 мільйонів росіян віддали свої голоси за Володимира Путіна. Однак декілька соціологічних досліджень, результати яких були опубліковані минулого тижня аналітичним "Левада-Центром", вказують, що настрої громадян РФ змінилися.

Так, росіянам набридла "ненависть до Заходу", вони не погоджуються з напрямком, в якому рухається країна, і готові протестувати. Якщо такі тенденції зміцняться, у глави Кремля будуть приводи для занепокоєння, пише Financial Times.

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Видання наводить дані опитування "Левада-Центру" від середини липня: вперше з грудня 2013 року росіян, які сталяться до США позитивно, виявилося більше, ніж тих, хто ставився негативно. Відповідно до іншого опитування тієї ж організації, вперше з лютого 2014 року менше 50% респондентів вважають, що ситуація в Росії рухається в правильному напрямку. У липні 41% респондентів вважали протести через економічні проблеми ймовірними, а 28% висловили бажання брати в них участь (у березні цього року так відповіли, відповідно, 17% і 8%). За останні 3 місяці кількість тих, хто готовий виходити на політичні протести, зросла майже вчетверо – до 23%.

Таким чином, протестні настрої, заміряні в липні, – найпотужніші відтоді, як у 2000 році Путін прийшов до влади, акцентує увагу автор статті.

За даними "Левада-Центру", особиста популярність Путіна зменшилася до мінімуму з 2013 року: 32% опитаних ставляться до нього несхвально.

Якщо ця тенденція продовжиться, то росіяни, можливо, зрештою вирішать, що замість "Путіна 4.0" краще взагалі обійтися без Путіна,
– робить висновок FT.

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Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін соціологічне дослідження
Джерело: 24 Канал
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